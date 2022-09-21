Юрий Левицкий принял участие в открытии Молодежного проектного центра и учебных лабораторий в ДГТУ

Сегодня, 21 сентября, в преддверии 50-летнего юбилея Дагестанского государственного технического университета, Первый заместитель Председателя Народного Собрания РД Юрий Левицкий принял участие в торжественном открытии Молодежного проектного центра «Наука и творчество» и учебных лабораторий: «Лаборатория САПР РТС», «Лаборатория. Мобильная радиосвязь», «Лаборатория. Радиопередающие устройства» и «Лаборатория. Инжиниринговый центр».

Молодежный проектный центр и учебно-инновационные лаборатории открылись на базе факультета радиоэлектроники, телекоммуникаций и мультимедийных технологий.

Почетное право перерезать традиционную красную ленточку было предоставлено Первому заместителю Председателя Народного Собрания РД Юрию Левицкому и врио ректора университета Назиму Баламирзоеву.

Для участников мероприятия была проведена экскурсия по Молодежному центру и лабораториям.

При поддержке Молодежного центра студенты смогут развивать свое творчество, реализовывать собственные перспективные проекты.

Специализированные лаборатории телевизионных устройств, мобильной радиосвязи, медицинских аппаратов и систем, цифровых и аналоговых электронных устройств, СВЧ-устройств и антенн созданы на базе факультета для поддержки учебного процесса и научно-исследовательских работ.

В завершение мероприятия первый вице-спикер республиканского парламента Юрий Левицкий отметил: «Студенты, занимаясь в учебной лаборатории, будут учиться делать то, чем им придется заниматься на производстве. И сегодня сделан еще один шаг в сторону укрепления взаимоотношений между наукой, бизнесом и образованием, что позволит университету реализовывать главную цель — готовить качественных специалистов, которые действительно востребованы».