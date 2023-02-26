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Юрий Гамзатов встретился с военнослужащими

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Вчера, 25 февраля, руководитель Минцифры Республики Дагестан Юрий Гамзатов совместно с заместителем главы администрации Магарамкентского района Тимуром Техмезовым и ответственными работниками администрации муниципалитета посетил в районе семьи военнослужащих.

Оба участника специальной военной операции: доброволец из с.Куйсун Раджабов Асрет Айвазович и мобилизованный из с.Магарамкент Экберов Аликбер Рафикович, в настоящее время пребывают в заслуженном отпуску дома, в родном районе.

Руководитель республиканского ведомства Юрий Гамзатов пообщался с самими военнослужащими, поздравил их с Днем защитника Отечества, поинтересовался есть ли в семьях проблемные вопросы.

Во время визита в семью Экберовых, у Аликбера гостил его друг , житель с.Гильяр Магарамкентского района, тоже военнослужащий, который также находится сейчас в отпуску в районе Магамедов Шихзада Бакирович.

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