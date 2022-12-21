Юрий Гамзатов: «Информационные технологии становятся все более актуальными в строительной отрасли»   

В Дагестане в последние десятилетия наблюдается значительный рост ввода в строй новых объектов, причем как категории жилищного фонда, так и промышленно-производственного назначения.

В связи с ежегодным увеличением строящихся объектов возникает необходимость оперативного мониторинга и контроля текущей ситуации. Данная работа в режиме реального времени ведется в рамках реализации мероприятий национальных проектов и государственных программ.

Строительную отрасль принято считать достаточно консервативной: здесь много ручного труда, бумажной волокиты, высокие технологии внедряются несколько медленнее, чем в иных направлениях промышленности. Но уже сейчас мы видим как как современные IT-технологии экономят строительным компаниям деньги, улучшают безопасность труда и выводят на новый уровень работу с заказчиками. Думаю в скором будущем в нашей республике, также как и в целом по стране, будут активно внедряться 3D-принтеры по бетону, дроны для осмотра стройплощадок и высотных объектов и иные цифровые технологии, которые помогут нашим строительным компаниям не только не отстать от конкурентов, но и в значительной степени вырваться вперед.

Министерством цифрового развития РД во взаимодействии с Минстроем РД в 2021 году был разработан, а в 2022 году активно модернизировался портал мониторинга строительства объектов республики Дагестан, который содержит исчерпывающий перечень показателей: географические координаты, мощность, сметную стоимость, организационно-техническую документацию, фотоархив с веб-камер. Портал позволяет формировать актуальный и постоянно обновляемый реестр объектов капитального строительства Республики Дагестан. В рамках внедрения данного ресурса разрабатывается система расчёта обеспеченности социальной инфраструктурой, что позволяет проследить потребность территорий в школах, больницах и других объектов в соответствии с установленными нормативами, а также видеть учёт сметной стоимости объекта как со стороны заказчика, так и со стороны застройщика.

Портал обеспечивает ведение всей документации по капитальному строительству, реконструкции и ремонту в режиме онлайн и позволяет реализовывать республиканские программы в едином информационном пространстве.

Доступ к порталу осуществляется с удалённых рабочих места через интернет посредством защищенный сети, с учетом усиленных мер безопасности.