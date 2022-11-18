Юрий Гамзатов: «Хакатон дает возможность молодым разработчикам заявить о себе»

19-20 ноября на площадке «Точка кипения» пройдет хакатон для молодых разработчиков «Цифровой октагон», организованный Министерством цифрового развития Республики Дагестан.

В течение 48 часов команды программистов из школьников и студентов будут разрабатывать прототипы программных продуктов, направленных на формирование комфортной среды для жителей Дагестана.

Как заявил Министр цифрового развития РД Юрий Гамзатов: «Хакатон дает возможность проявить себя, получить необходимые навыки работы в команде, найти единомышленников и добавить в портфолио реальный проект.

Мы надеемся, что участники используют возможность обратить внимание на себя как на разработчика, дизайнера, менеджера, на свою идею и на свой продукт, а также найти партнеров для его дальнейшего развития.

Важно, также, что хакатон привлекает к участию молодежь, интересующуюся программированием и дает им возможность для полного погружения молодых разработчиков в профессию.

Участники у нас очень грамотные, и хотелось бы, чтобы предстоящий хакатон стал отправной точкой для их профессиональной деятельности. Рекомендую максимально прислушиваться к различным мнениям, особенно к советам экспертов, которые имеют большой опыт в сфере ИТ», — сказал руководитель ведомства.