Юрий Чайка встретился с многодетной семьей из Каякентского района

Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка с рабочей поездкой прибыл в Республику Дагестан. В ходе рабочего поездки полпред Президента РФ в СКФО Юрий Чайка провел встречу с многодетной семьей Курбановых из села Первомайское Каякентского района.

В рамках встречи он вручил семье высшую награду — Орден «Родительская слава», который ежегодно выдается нескольким семьям из разных регионов России, воспитывающим семь и более детей.

Отметим, что в 2020 г. семья Курбановых в полном составе принимала участие в прямом эфире с Президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого глава государства лично поблагодарил родителей за осознанный выбор в пользу большой и крепкой семьи.

В многодетной семье Курбана Курбанова и Сапият Муртузалиевой семеро детей. На протяжении многих лет К. Курбанов и С. Муртузалиева трудились разнорабочими в ГУП «Каспий».

Сегодня Курбан работает сторожем в детском садике, а Сапият занимается домашним хозяйством. В семье Курбановых сегодня два студента и три школьника.

Старший сын –Али работает и уже поддерживает родителей материально, а старшая дочь Муслимат сама стала матерью двоих детей.

В большой и дружной семье Курбановых всегда царит взаимопонимание, уважение и забота друг о друге, терпимость, взаимовыручка, почитание старших. Курбановы одни из тех родителей, которые принимают активное участие в развитии и становлении личности своих детей, следят за успеваемостью и поведением в школе, приучают к труду. Развивают в детях любовь к родному языку, к обычаям и традициям своего народа.