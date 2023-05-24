Юрий Чайка провел в Дагестане совещание о работе предприятий оборонно-промышленного комплекса республики

Сегодня, 24 мая, в рамках рабочей поездки в Дагестан полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка вместе с главой Дагестана Сергеем Меликовым провел в городе Кизляре совещание о деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

Мероприятие состоялось на базе концерна КЭМЗ, который занимается разработкой, производством и реализацией наземных средств эксплуатационного и диагностического контроля самолетов и вертолетов, бортового оборудования, оснащения для обслуживания аэродромов, летательных аппаратов гражданского назначения и других видов продукции.

Завод входит в структуру Государственной корпорации «Ростех» и включен в перечень стратегических предприятий России.

В сопровождении Сергея Меликова представитель главы государства в округе ознакомился с производственными мощностями концерна, в том числе корпусом сборки авиационной техники, осмотрел выставочную экспозицию оборонных предприятий.

Открывая совещание, Юрий Чайка отметил, что в условиях введения недружественными государствами беспрецедентных санкций в отношении России предприятия оборонно-промышленного комплекса в регионе, как и в целом по стране, столкнулись с повышением стоимости и ограничением поставок сырья, запасных частей, комплектующих и оборудования, снижением объема экспортных поставок, а также дефицитом квалифицированных специалистов. Все это сказалось и на уровне износа производственных фондов.

«Отмечу, что органы власти Дагестана под руководством главы республики Сергея Алимовича Меликова и во взаимодействии с директорами оборонных предприятий прилагают максимальные усилия для решения отмеченных сложностей. В результате принятых мер ряд предприятий, такие как «Авиаагрегат» и завод им. Гаджиева, смогли провести перенастройку, обеспечив рост объема производства на 26,4% и 21,1% соответственно и увеличив долю продукции военного и специального назначения. Одновременно шла работа по увеличению их рентабельности и повышению уровня зарплат сотрудников», – подчеркнул полпред.

Вместе с тем ряду предприятий требуется максимально нарастить выпуск продукции оборонного назначения, констатировал Юрий Чайка. «Сейчас, когда от своевременности и полноты исполнения гособоронзаказа без преувеличения зависят результаты проведения специальной военной операции, необходимо принимать даже самые неординарные решения, исключающие волокиту и бюрократизм. Важно в кратчайшие сроки обеспечить производственные цепочки всеми необходимыми ресурсами.

Есть вопросы, решение которых возможно только при высоком уровне взаимодействия всех заинтересованных сторон – и на региональном, и на федеральном уровне. В этом мы готовы оказать необходимую поддержку», – обозначил свою позицию Юрий Чайка.

Как прозвучало, в Минпромторге России в круглосуточном режиме действуют оперативные штабы по обеспечению электронной компонентной базой, металлопрокатной продукцией, станками и оборудованием отечественного производства. С их руководителями аппаратом полпреда также налажена необходимая коммуникация.

Отдельно представитель главы государства в округе затронул тему подготовки кадров для ОПК. «На сегодняшний день общая потребность предприятий региона в сотрудниках составляет около 300 человек. Это и инженерно-технический состав, и специалисты рабочих профессий: токари, фрезеровщики, слесари. Для снижения кадрового дефицита требуется совместная работа федеральных и региональных органов исполнительной власти, высших учебных заведений, учреждений среднего профессионального образования и предприятий-работодателей.

Помимо естественного кадрового дефицита, наблюдается проблема оттока квалифицированных специалистов, связанная с низким по сравнению с другими регионами России уровнем зарплаты.

Данная ситуация нами в рабочем порядке обсуждалась с Минпромторгом. Ведомство уже активно включилось в процесс ее урегулирования», – акцентировал внимание собравшихся Юрий Чайка, обозначив важность максимальной включенности и напомнив о личной ответственности каждого за успешное решение поставленных вопросов.

О ситуации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса республики и возникающих в отрасли проблемных вопросах рассказал глава региона. Он поблагодарил Юрия Чайку за внимание к вопросам развития республики. По словам Сергея Меликова, в 2022 году промышленным предприятиям республики при поддержке государства удалось не только не допустить падения производства, но и выйти на существенный рост производственных показателей. По предварительным данным, в 2023 году прогнозируется еще больший рост, об этом свидетельствует объем уже заключенных контрактов.

«Учитывая поручение главы государства о необходимости наращивания производственных мощностей предприятий оборонной промышленности, хотелось бы обсудить проблемы, с которыми в сегодняшних условиях приходится сталкиваться, а также услышать предложения по дальнейшему развитию», – обратился к промышленникам глава Дагестана.

Деятельность предприятия в условиях внешнего санкционного давления стала темой выступления генерального директора ОАО «Концерн КЭМЗ» Ибрагима Ахматова. Ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов и и.о. ректора Дагестанского государственного технического университета Назим Баламирзоев проинформировали о существующих возможностях по подготовке кадров для потребностей ОПК региона и страны.

Так, Дмитрий Беспалов сделал акцент на такие направления, как подготовка специалистов с высшим образованием по целевым договорам предприятий, что позволит гарантировать трудоустройство по окончании университета, а также переподготовка и повышение квалификации уже работающих на предприятиях ОПК специалистов. Вместе с тем он обратил внимание на необходимость наращивания объемов подготовки кадров рабочих специальностей.

«Особенно важно сегодня усилить взаимодействие самих предприятий с университетами. Отмечу, что необходимо агрегировать реальные потребности предприятий-заказчиков ОПК макрорегиона в кадрах, а также разработать образовательные программы с учетом специфики технологических процессов групп предприятий-заказчиков. Следующим этапом станет реализация программ на базе вузов Консорциума с использованием сетевой формы взаимодействия», – резюмировал председатель Совета Консорциума вузов СКФО Дмитрий Беспалов.