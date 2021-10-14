Юрий Чайка поздравил Сергея Меликова с вступлением в должность Главы Республики Дагестан

Полпред Президента РФ в СКФО Юрий Чайка, присутствовавший на заседании НС РД по случаю избрания Главы РД, выступил с поздравительной речью.

Обращаясь к главе республики, он отметил, что весь прошедший год в должности руководителя региона Меликов использовал для подробного изучения ситуации в республике, решения вопросов взаимодействия органов и структур, определение приоритетов.

Юрий Чайка подробно остановился на вопросах социально-экономического положения Дагестана и подчеркнул большую работу, проведённую для улучшения инфраструктуры и развития туризма, а также отметил шаги, предпринятые для укрепления гражданского мира и согласия в обществе.

Чайка назвал главной целью создание возможностей для самореализации граждан и повышение уровня жизни в Дагестане. По словам полпреда, у региона для этого есть все возможности, а у Меликова — богатый профессиональный опыт, необходимый для решения поставленных задач.