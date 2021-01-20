Юрий Чайка поздравил дагестанцев с юбилеем ДАССР

Во дворце спорта имени Али Алиева торжественно отметили 100-летие со дня образования ДАССР. В торжестве принял участие полномочный представитель Президента страны в СКФО Юрий Чайка, врио Главы республики Сергей Меликов, представители Правительства и Народного Собрания.

Юрий Чайка поздравил дагестанцев со 100-летием со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики.

Чайка назвал Дагестан стратегически важным регионом страны с активно развивающейся социальной сферой и экономикой.

Полпред пожелал жителям республики благополучия и добра.