Юрий Чайка потребовал активизировать работу по снижению неформальной занятости

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка провел первое заседание Межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в СКФО. В заседании принял участие и Глава Дагестана Сергей Меликов.

По словам Юрия Чайки, тема снижения неформальной занятости и легализации трудовых отношений является для Северного Кавказа крайне актуальной. К основным причинам можно отнести безработицу, избыток трудовых ресурсов и отсутствие заинтересованности самих работников в своей легализации.

«Сложившиеся условия требуют как внедрения мер стимулирования граждан и юридических лиц по «обелению» трудовых отношений, так и расширения полномочий контролирующих и надзорных органов для выявления и профилактики теневой занятости.

По оценкам Росстата, доля занятых в неформальной экономике в субъектах СКФО составляет около половины работающего населения, что вдвое больше среднего значения по Российской Федерации», – отметил полпред.

Чайка призвал регионы активизировать работу межведомственных комиссий по снижению неформальной занятости во всех республиках.