Юрий Чайка поддержал предложение по созданию в Дагестане виноградного питомника

Самым главным для республики в условиях внешних санкций является обеспечение стабильного экономического развития. Об этом сообщил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, подводя итоги участия дагестанской делегации в Форуме «Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций». На площадке форума, который состоялся в городе Пятигорске 28 марта, под руководством Юрия Чайки состоялось совещание по обсуждению наиболее приоритетных направлений развития регионов СКФО. В рамках совещания было озвучено предложение по созданию в Дагестане виноградного питомника. «Всем известно, что наши виноградари ранее получали саженцы из зарубежных стран. С учётом санкций и необходимости принятия мер по импортозамещению озвучено предложение по созданию питомника, которое поддержал и полпред Президента в СКФО Юрий Чайка и заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, за что мы благодарны», — заключил Абдулмуслим Абдулмуслимов. Данный вопрос будет включен в протокол для проработки и последующей реализации.

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