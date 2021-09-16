Юрий Чайка ответил на вопросы школьников

В музейно-выставочном комплексе «Моя страна, моя история» города Пятигорска прошла встреча Полпреда Президента РФ в СКФО Юрия Чайки с лидерами и активистами РДШ в федеральном округе. Российское движение школьников на Северном Кавказе поддерживает более полутора тысяч школ и 665 первичных отделений. В рамках встречи Юрий Чайка ответил на вопросы учащихся, большая часть которых касалась профессий и их востребованности в будущем. В мероприятии приняла участие и школьница из города Кизляр Багинат Ахмедова, ставшая лидером двух сезонов Всероссийского конкурса «Большая перемена». На встрече с Полпредом Президента в СКФО Биганат Ахмедова презентовала свой проект, направленный на развитие туризма в республике.

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