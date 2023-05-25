Юрий Чайка отметил необходимость в наращивании выпуска продукции оборонного назначения на дагестанских предприятиях

«Сейчас, когда от своевременности и полноты исполнения гособоронзаказа без преувеличения зависят результаты проведения специальной военной операции, необходимо принимать даже самые неординарные решения, исключающие волокиту и бюрократизм. Есть вопросы, решение которых возможно только при высоком уровне взаимодействия всех заинтересованных сторон – и на региональном, и на федеральном уровне. В этом мы готовы оказать необходимую поддержку», – обозначил Юрий Чайка.

Напомним, полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка прибыл в Кизляр с рабочим визитом. Вместе с Сергеем Меликовым он осмотрел Концерн КЭМЗ и провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса региона.