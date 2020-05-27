Юрий Чайка обсудил с Владимиром Васильевым эпидемиологическую обстановку в Дагестане

Полпред в СКФО Юрий Чайка обсудил по телефону с Владимиром Васильевым эпидситуацию в регионе.

Дагестан лидирует в СКФО по количеству зараженных коронавирусом. Чайку интересовала реализация поручений Российского лидера, в частности оснащение медучреждений и выплаты медработникам. Он сообщил Васильеву о поступающих в адрес аппарата обращениях из городов и районов Дагестана.

Полпред заявил, что получили сведения о том, что лечебные учреждения сами выступали источниками заражения, что недопустимо и нужно обращать внимание на такие обращения. Глава Дагестана рассказал о принятых мерах, некоторые вопросы уже решены, а другие находятся на контроле руководства региона.