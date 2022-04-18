Юный дагестанец в финале шоу «Голос. Дети»

12-летний Шамиль Ибадов, уроженец Дербента, прошел в финал 9-го сезона музыкального телепроекта «Голос. Дети» от команды наставника Егора Крида.

В минувшую пятницу на очередном этапе поединков Шамиль Ибадов вместе с Тимуром Тяном и Эриком Антоняном исполнил песню Джастина Бибера и Бенни Бланко Lonely. Победу одержал Шамиль.

«У вас всё получилось на сто процентов. И зря вы переживали до этого. В этом и заключается профессионализм, когда вы отходите от своего стиля и делаете что-то другое и делаете это так вкусно и так стильно!…Сложный выбор. Хочется, чтобы каждый из вас был в моей команде, и когда я составил эту тройку, я понял, что я совершил, наверное, большую ошибку, но я не мог просто не сделать такой крутой номер. Дальше со мной идёт Шамиль», — сказал Егор Крид.

Дорогие друзья!

Дальнейшую судьбу финалистов определяем мы с вами – зрители.

Подключайтесь 29 апреля в 21:30 к прямому эфиру 1 канала и отдавайте голос за юного исполнителя!