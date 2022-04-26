Юный дагестанец Шамиль Ибадов – финалист шоу «Голос. Дети»

12-летний Шамиль Ибадов, уроженец солнечного Дербента, прошел в финал 9-го сезона музыкального телепроекта «Голос. Дети» от команды наставника Егора Крида.

В минувшую пятницу на очередном этапе поединков Шамиль Ибадов вместе с Тимуром Тяном и Эриком Антоняном исполнил песню Джастина Бибера и Бенни Бланко Lonely. Победу одержал Шамиль.

«У вас всё получилось на сто процентов. И зря вы переживали до этого. В этом и заключается профессионализм, когда вы отходите от своего стиля и делаете что-то другое и делаете это так вкусно и так стильно!…Сложный выбор. Хочется, чтобы каждый из вас был в моей команде, и когда я составил эту тройку, я понял, что я совершил, наверное, большую ошибку, но я не мог просто не сделать такой крутой номер. Дальше со мной идёт Шамиль», — сказал Егор Крид.

Дорогие друзья! Дальнейшую судьбу финалистов определяем мы с вами – зрители.

Подключайтесь 29 апреля в 21:30 к прямому эфиру 1 канала и отдавайте голос за юного исполнителя!

*Справочно

Участник телепроекта родом из Дербента. В Москве жил с 6 лет, в 2016 году переехал в Балашиху. Сейчас Ибадов учится в 8 классе школы №20 в Балашихе.

Любовь к музыке сыну привила мама Элина Джамаловна, которая работала педагогом по вокалу и преподавателем игры на фортепиано. Уже в пять лет Шамиль начал петь, а чуть позже научился играть на нескольких инструментах, в том числе и на пианино. Вместе с матерью Ибадов придумывал собственные песни, а потом исполнял их.

Свою творческую биографию он развивал с ранних лет, участвуя в местных конкурсах и фестивалях детского и юношеского творчества, таких как «Звезда эстрады», «Песня-легенда», «Мьюзик паркинг. Дети» и другие. Помимо этого, парень набирался опыта, выступал в детском ансамбле «Зеленый фуражки» при Центральном пограничном ансамбле ФСБ России, солировал хору имени Виктора Сергеевича Попова и Большому детскому хору России.

Сейчас Шамиль получает образование в российской столице, посещает Академию джаза Игоря Бутмана, где учится на отделении эстрадного джазового вокала. Ранее он уже окончил музыкальную школу по классу «академический вокал».