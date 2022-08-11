Юные артисты из Донецка выступили с концертом в Хунзахском районе

Хунзахский район посетили артисты народного вокально-хореографического ансамбля «Сувенир» Донецкого республиканского Дворца детского и юношеского творчества.

В рамках визита гости осмотрели достопримечательности Хунзахского плато, а также вместе с главой муниципалитета почтили память погибших в спецоперации на Украине.

Кульминацией дня стала совместная праздничная концертная программа и мастер-классы артистов ансамблей «Акаро-Хунзах», Хунзахской детской школы искусств и вокально-хореографического ансамбля «Сувенир» из г. Донецка.

Отметим, что гости прибыли в муниципалитет по приглашению руководства района. «Детям Донецка как никогда важна наша поддержка, дружеское плечо и возможность отвлечься от происходящих событий. Этот культурный мост стал символом братства и дружбы между детьми Хунзаха и Донецкой народной республики. Надеемся, что время, проведённое здесь, станет для них незабываемым», — отметил Глава администрации.