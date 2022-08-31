Юные артисты из Дагестана приняли участие в Первом международном Детском культурном форуме

Первый международный Детский культурный форум прошёл с 24 по 28 августа в г. Москве. Участие в нём приняли 1500 детей в возрасте от 12 до 17 лет из всех субъектов страны, а также из стран ближнего зарубежья.

Дагестан на форуме представили воспитанники Детской школы искусств имени С.Агабабова г. Каспийска Роза Кушиева и Написат Магомедова, ДШИ №1 г. Кизляра Дарья Парфенкова, ДШИ №1 имени П.И.Чайковского г. Махачкалы Магомедсалам Умаров и Детской школы искусств №7 г. Махачкалы Шамсият Алиева и Курбан Далгатов, а также ученица Детской художественной школы Абдуллаева Мариам.

В рамках мероприятия прошли мастер-классы, лекции, творческие мастерские, круглые столы, арт-школы и форсайт-сессии. Ключевым мероприятием стал диалог с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, которой были презентованы лучшие проекты ребят из разных городов России.

Отметим, форум проводился для развития и укрепления творческих связей, приобщения детской аудитории к российским и мировым достижениям в области культуры, поддержки творчески одаренных детей и популяризации отечественного историко-культурного наследия.