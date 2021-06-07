Юные агульские спортсмены заняли шесть призовых мест

Сегодня, 7 июня, в городе Дербенте прошел Фестиваль дзюдо ГБУ РД «СШОР Дербент», посвященный «Международному дню защиты детей». Представители агульской школы дзюдо также участвовали в этом фестивале и показали весьма неплохие результаты. Ребята, в первый раз или в очередной раз участвующие в подобного рода спортивных мероприятиях, продемонстрировали способности выдавать высокие результаты. По итогам турнира представители агульской школы дзюдо заняли 6 призовых мест. В весовой категории 46+ кг первое место занял Исмаил Магомедов, в весе до 46 кг — Раджаб Курбанов и Халид Баджаев в весовой категории до 36 кг. Серебряную медаль в весовой категории до 33 кг завоевал Ислам Курбанов и в этом весе Билал Байрамов поднялся на третью ступень пьедестала. Еще одну бронзовую медаль в весе до 26 кг получил Джахфар Баджаев.

Как рассказал тренер ребят Магомед Баджаев, некоторые из молодых спортсменов делают первые шаги и завоевали первые медали на турнирах подобного уровня.

«Было много сложных и принципиальных схваток. Ребята старались показать свой максимум. Видя как они радовались своим первым выездам за пределы района, первым медалям и победам, хочу поблагодарить тех, кто организовал этот выезд. Это и директор спортшколы Руслан Рамазанов, и руководство муниципалитета в лице Закира Каидова», — заключил тренер.

Камиль Мирзоев