Юнус Саадуев поделился ожиданиями от предстоящей встречи в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации ФС РФ

В рамках Дней Дагестана в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, которые будут проходить с 1 по 3 марта в Москве, на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам по теме «Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на примере Республики Дагестан» выступит с докладом врио министра финансов РД Юнус Саадуев.

Делясь своими ожиданиями от предстоящих мероприятий, руководитель ведомства отметил, что для Дагестана эта встреча носит исторический характер. «Наша республика впервые в Совете Федерации представляет себя в таком формате и готовит выставку. Кроме того, пройдут обсуждения по развитию региона в рамках пяти комитетов Совета Федерации, в том числе в профильном для меня Комитете по бюджету и финансовым рынкам. Для нас это действительно очень ответственное и большое событие. Подготовка велась очень серьезно. Наиболее важно для нас, жителей республики, что благодаря Дням Дагестана в Совете Федерации на федеральном уровне будут обозначены актуальные для нашей республики проблемы и намечены пути их решения», — сообщил руководитель ведомства.