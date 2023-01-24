Политика

Юнус Саадуев освобождён от должности министра финансов Дагестана по собственному желанию

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Исполняющим обязанности министра финансов назначен Шамиль Дабишев.

Статус временно исполняющего обязанности обусловлен необходимостью согласования кандидатуры Шамиля Магомедовича Министерством финансов РФ для последующего утверждения.

Соответствующие указы подписал глава республики Сергей Меликов.

Работа по обновлению кадрового состава продолжается в целях дальнейшего повышения эффективности деятельности Правительства РД, исходя из приоритетности решения тех или иных задач, стоящих перед органами исполнительной власти республики.

Источник: https://t.me/agiprd/5821

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