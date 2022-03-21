Юнус-Бек Евкуров вручил Звезду Героя родственникам погибшего Нурмагомеда Гаджимагомедова

Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Махачкале вручил звезду Героя России родителям и вдове гвардии старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова. Он был удостоен этого звания 3 марта 2022 года Указом Президента России Владимира Путина. Торжественное мероприятие прошло с участием Главы Дагестана Сергея Меликова.

В составе десантно-штурмовой бригады Гаджимагомедов еще в первые дни специальной военной операции на Украине был заброшен в тыл для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, решил принять огонь на себя. Получив тяжелое ранение, отстреливался до последнего боеприпаса. А оставшейся гранатой подорвал себя и пытавшихся схватить его неонацистов.

Евкуров отметил, что совершенный Гаджимагомедовым подвиг станет примером героизма для подрастающего поколения молодых людей, которые в дальнейшем посвятят себя защите Родины.

«От имени Министра обороны РФ выражаю вам глубочайшие соболезнования и благодарность за то, что воспитали сына мужественным парнем, настоящим воином, офицером и патриотом, который до последней минуты жизни исполнял свой служебный долг», – обратился к родственникам Нурмагомеда замминистра, выразив уверенность, что «человек такого уровня, такого масштаба сам по себе не появляется».

Глава Дагестана Сергей Меликов со своей стороны подчеркнул, что героизм Гаджимагомедова шел от сердца, из любви к своей родной земле и основывался на высоких моральных ценностях, которые дороги для дагестанца.

«Пройдут годы, даже столетия, но мужество офицера, Героя Российской Федерации Гаджимагомедова Нурмагомеда Энгельсовича останется в памяти нашего народа. И он, как писал в своих стихах молодой человек, «ощутив свободу орла, будет парить над горами».