Юная спортсменка из Дагестана делает первые шаги в художественной гимнастике в Турции

Пятилетняя Диана Ярахмедова делает свои первые шаги в художественной гимнастике в Турции.

Диана родилась в городе Москве, в спортивной семье: мама, Регина Елисеева, занималась спортивной аэробикой, папа, Алаудин Ярахмедов, — уроженец города Махачкалы, в прошлом кандидат в мастера спорта по кик-боксингу, в настоящее время — торговый советник в Торговом представительстве России в Турции.

В гимнастику юная спортсменка пришла в три года. Сейчас является воспитанницей спортивного клуба «Ритмика Джимнастик» (Стамбул). Тренируется под руководством старшего тренера национальной сборной Турции по художественной гимнастике (лицензированного члена Федерации гимнастики Турции) г-жи Нихан Сюзен-Озкан.

● 7 декабря 2022 г. — первые в жизни соревнования (самая младшая из всех участников) — серебряный призёр в парном выступлении клубного чемпионата Турции «Ritmika Winter Cup 2022» (г. Стамбул);

● 19 февраля 2023 г. — прошла выездной мастер-класс именитой российской спортсменки, Мастера спорта международного класса, 3-х-кратной Чемпионки России, 10-ти-кратной призёрки Чемпионатов Азии, 3-х-кратной призёрки Кубка мира по художественной гимнастике Лизы Назаренковой;

● 5 мая 2023 г. — бронзовый призёр в одиночном выступлении IV общетурецкого турнира «Baby Cup 2023» (г. Стамбул, участники — 394 спорсмена из 36 клубов).

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