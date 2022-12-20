Юнармейцы Кизляра с момента начала СВО отправили более 40 тонн гуманитарной помощи

Более сорока тонн гуманитарного груза собрали и направили в зону СВО юнармейцы Кизляра. Помощь была адресована регулярным войскам, войскам специального назначения, госпиталям Министерства обороны РФ, медучреждениям ЛДНР.

Руководитель отряда Эльдар Кадиев сообщил о том, что сбор продолжается. Также, Кадиев выразил гордость своими воспитанниками: «Они очень активно поддерживают наших бойцов и словом, и делом и как могут приближают победу. Без преувеличения, каждый из моих юнармейцев — это настоящий патриот».