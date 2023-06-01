Общество

Юкрудин Залимханов: «Очень хотелось бы чтобы детям запомнился сегодняшний праздник»

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В День защиты детей на Анжи-арене в Каспийске состоялась передача подарков для главных виновников праздника – детей. Коробки со сладким угощением были отправлены в Буйнакский, Карабудахкентский, Кумторкалинский и другие районы.

Как отметил председатель правления ДРОО «Поддержка курса Главы РД» Юкрудин Салимханов, общественники старались сделать все, чтобы обрадовать ребятишек. «Мы в постоянном режиме по мере возможности оказываем помощь семьям наших военнослужащих, а также всем тем, кто в ней нуждается. Надеюсь, сегодняшний праздник и подготовленные для детей подарки стали для них приятным событием», — рассказал он.

Источник: Мирмол

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