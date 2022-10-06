Юкрудин Салимханов: «Частичная мобилизация – необходимая мера»

Заместитель Председателя общественной организации «Поддержка курса Главы РД», полковник в отставке Салимханов Юкрудин Байбулатович выступил с обращением после объявления в стране частичной мобилизации Президентом России, Верховным Главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным.

«Объявленная Президентом Российской Федерации частичная мобилизация – необходимая, своевременная мера. Мы целиком и полностью поддерживаем это решение. Обращаясь к молодёжи, скажу: мы в трудные минуты для нашей республики показывали единство, боролись за сохранение конституционного строя и имиджа республики. Давайте сейчас тоже все вместе будем поддерживать решение руководства России», – подчеркнул Юкрудин Салимханов.

В съемках обращения Юкрудина Салимханова также принял участие председатель Гумбетовского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», заслуженный наставник молодёжи РД Магомедрасул Сулейманов.