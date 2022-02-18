Культура, Общество

Языки народов Дагестана будут доступны в «Яндекс. Переводчике»

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В 2022 году в переводческую систему интернет-портала «Яндекс» будет добавлен аварский язык, рассказал врио министра цифрового развития региона Тамерлан Буганов. Планируется включение в систему и других языков народов Дагестана.  

Инициатором акции стало министерство цифрового развития, сказал руководитель ведомства. Инициатива приурочена к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова, который будет отмечаться в стране в следующем году. 

«Мы переговорили с главами минпечати Умаросманом Гаджиевым и минкультуры Заремой Бутаевой и обсудили некоторые детали этого процесса. В ближайшее время будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители «Яндекса» и лингвисты из Дагестана», — сказал Тамерлан Буганов. 

Источник: Молодежь Дагестана

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