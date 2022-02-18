Языки народов Дагестана будут доступны в «Яндекс. Переводчике»

В 2022 году в переводческую систему интернет-портала «Яндекс» будет добавлен аварский язык, рассказал врио министра цифрового развития региона Тамерлан Буганов. Планируется включение в систему и других языков народов Дагестана.

Инициатором акции стало министерство цифрового развития, сказал руководитель ведомства. Инициатива приурочена к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова, который будет отмечаться в стране в следующем году.

«Мы переговорили с главами минпечати Умаросманом Гаджиевым и минкультуры Заремой Бутаевой и обсудили некоторые детали этого процесса. В ближайшее время будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители «Яндекса» и лингвисты из Дагестана», — сказал Тамерлан Буганов.

Источник: Молодежь Дагестана