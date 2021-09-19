Явка на выборах за предыдущие два дня голосования в Агульском районе составила 47,02%

Как сообщил председатель ТИК в Агульском районе Абумуслим Рамазанов, за 17 и 18 сентября явка на выборах в Государственную Думу РФ и Народное Собрание РД в Агульском районе составила 47,02%.

«За прошедшие два дня голосования на избирательных участках муниципалитета каких-либо нарушений выявлено не было. Явка избирателей составила 47,02%. По республике этот показатель равен 49,9%. Самая высокая явка наблюдается в УИК №0013 села Хутхул, она составила порядка 73%. Сегодня тоже все избирательные участки открылись в 8 часов утра и работают в стабильном режиме», — сообщил нашему изданию Абумуслим Рамазанов.