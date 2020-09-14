Общество

Явка избирателей на муниципальных выборах в Дагестане превысила семьдесят процентов

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13 сентября завершилась трехдневная муниципальная избирательная кампания. В республике выборы проходили в сорока шести территориальных образованиях, среди которых пять городских и три внутригородских округов, а также тридцать восемь муниципальных районов.

Общее количество избирательных кампаний в регионе превысило шестьсот. По итогам голосования было избрано девятнадцать глав сельских администраций и около шести тысяч депутатов.

В республике явка избирателей на муниципальных выборах 11-13 сентября превысила семьдесят процентов.

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