Явка избирателей на муниципальных выборах в Дагестане превысила семьдесят процентов

13 сентября завершилась трехдневная муниципальная избирательная кампания. В республике выборы проходили в сорока шести территориальных образованиях, среди которых пять городских и три внутригородских округов, а также тридцать восемь муниципальных районов.

Общее количество избирательных кампаний в регионе превысило шестьсот. По итогам голосования было избрано девятнадцать глав сельских администраций и около шести тысяч депутатов.

В республике явка избирателей на муниципальных выборах 11-13 сентября превысила семьдесят процентов.