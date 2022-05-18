Ящик пандоры

Американцев пугают худшим энергокризисом в истории

Для инициаторов антироссийских санкций до сих пор является откровением тот факт, что, навязывая миру свои правила, США сами попали в сильную зависимость от установленного ими порядка, так называемой глобализации. Вашингтон пребывает в недоумении из-за неожиданной для Запада мощной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов, а местные эксперты пытаются отгонять от себя видения непотопляемого корабля, который столкнулся с «незначительным» айсбергом и дал течь.

Так, глава Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что энергетический кризис, который сегодня переживает страна, может быть самым сложным за последние 50 лет, поскольку «цены на дизельное топливо и бензин находятся на рекордно высоком уровне, а запасы — на рекордно низком». При этом у американской администрации отсутствует стратегия по разрешению ситуации. «И, откровенно говоря, все действия, которые они предпринимают, контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить эту проблему», — с тоской признал американец.

Цены на бензин в США действительно обновили исторический рекорд. По данным Американской автомобильной ассоциации, в настоящее время галлон (3,785 литра) бензина подорожал до $4,45, а дизельного топлива — до $5,56. Дороже всего бензин на заправках в штате Калифорния, где галлон в среднем обходится в $5,92, для сравнения, год назад он обходился в $3,04, а дизельное топливо — в $3,16.

В Белом доме по традиции все проблемы спихивают на Россию, и виной происходящему называют происки Москвы, а рост цен на горючее — «подорожанием Путина». В то же время, отказавшись от импорта нефти и нефтепродуктов из РФ и спровоцировав санкциями рост цен на черное золото, американцы активно тратят национальный стратегический запас: проводят товарные интервенции в объеме порядка 1 млн баррелей в сутки. И налицо все шансы, что он приблизится к критической отметке, учитывая не только несогласие членов ОПЕК увеличивать добычу и тем самым снижать цены на черное золото, но и проблемы с отечественной отраслью по добыче сланцевого газа, на которую так уповают американцы.

Как выясняется, сегодня для наращивания объемов добычи в США имеются основательные трудности. Прежде всего, сланцевые отраслевики жалуются на дефицит всего — от рабочих рук до материалов и оборудования. Кроме того, подорожали материалы, необходимые для бурения, учитывая рост цен на многие базовые продукты. Одна только сталь выросла в цене за последние годы на 40%, а это трубы для скважин.

Помимо этого, почти в два раза увеличилась стоимость аренды буровой установки. По оценкам аналитиков, для некоторых компаний новые скважины обходятся на 35% дороже, по сравнению с декабрем прошлого года. Все это поднимает стоимость бурения новых скважин и, соответственно, увеличивает сроки работ. Таким образом, себестоимость добычи сланцевой нефти значительно выросла, что вызывает тревогу и уныние у экспертов.

А уж если в США бьют тревогу по поводу энергокризиса, то, что тогда говорить о европейцах? По мнению главы Германского промышленного союза (BDI) Зигфрида Русвурма, еще немного, и страну настигнет самая настоящая катастрофа, если политики начнут реализовывать свои обещания и прекратят поставки газа из России.

«К настоящему моменту последствия прекращения поставок российского газа были бы катастрофическими. Мы должны исходить из того, что при нехватке таких объемов газ больше вообще бы не поступал в конечные разветвления нашей газопроводной системы», — подчеркнул немец, добавив, что в этом случае ряд компаний в ФРГ был бы отрезан от поставок газа, пострадавшие фирмы оказались бы вынуждены прекратить производство, без перспективы его перезапуска в будущем.

В Великобритании, согласно прогнозу Национального института экономических и социальных исследований, уже в следующем 2023 году жизнь в «крайней нищете» ожидает 1 млн жителей страны. Причина — продолжающийся рост цен на энергоносители из-за антироссийских санкций и проблемы на рынке труда.

Истерика усиливается на фоне заявления Ливии, которая отказалась компенсировать Европе российские нефть и газ, потому что в стране недостаточно объемов этих ресурсов. Так что, по словам министра нефти и газа Мухаммеда Ауна, заместить экспорт из РФ не получится. Понятно, что ливийская Национальная нефтяная корпорация давно получила указания сосредоточить усилия на разработке неосвоенных нефтяных и газовых месторождений, но этого недостаточно. В разоренной западной коалицией Ливии нет средств и квалифицированных специалистов на развитие этого сектора. Кроме того, этой стране самой требуется газ для нужд электростанций и других объектов.

Европа, конечно, готова вкладываться в инфраструктуру африканской страны, однако даже при самом оптимистичном раскладе отдача последует как минимум лет через семь. А за это время могут произойти самые неприятные события для экономики региона. Впрочем, это касается и США, которые, открыв ящик Пандоры, сами себя наказали. А если у Вашингтона еще и хватит ума поднять голос на Китай, с его гигантским ВВП и большей, чем у США, долей мировой торговли, западная экономика отправится в тартарары вместе со всеми демократическими «ценностями».

Анна Пономарева