Ярослав Вирчик прокомментировал старт пилотирования исламского банкинга в России

Осенью 2022 года в Государственную Думу Российской Федерации внесли законопроект, регулирующий проведение эксперимента по исламскому банкингу в России.

Предположительно, пилотирование начнется с февраля текущего года. По мнению юриста Ярослава Вирчика, проведение эксперимента, как первый шаг на пути к распространению института исламского финансирования в российском хозяйственном обороте, будет полезно для локальных банков, так и для новых игроков, в том числе из небанковского сектора.

«Регулярных требований к участникам эксперимента гораздо меньше, чем к традиционным кредитным организациям. Кроме того, возможность выхода на российский финансовый рынок иностранных юридических лиц сможет обеспечить приток инвестиций», — высказался Вирчик.