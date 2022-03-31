Ярмет Ярметов: экономика республики и Хивского района приспособилась к сложившимся условиям

Глава Хивского района Ярмет Ярметов прокомментировал выступление Сергея Меликова перед парламентом с отчётом развития за 2021 год. Он выразил солидарность с мнением главы о начале военной спецоперации, как о последнем способе решения назревающего конфликта с Западом. Также он отметил, что с учётом пандемии, экономика республики и Хивского района успела приспособиться к новым условиям и даже сохранить пусть и небольшую но положительную динамику.

«Мы и дальше должны принять все возможные меры в целях реализации поставленных перед нами задач», — заключил руководитель муниципалитета.