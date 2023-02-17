Ярмарка вакансий прошла в Дагестане

Около 600 учащихся колледжей Махачкалы и Каспийска посетили ярмарку вакансий в ЦОПП на базе технического колледжа имени Р.Н. Ашуралиева. К акции присоединились представители более 30 организаций.

Для студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций провели мастер-классы по составлению резюме. Также состоялся круглый стол с участием представителей Минпромторга, Минобрнауки и Минтруда Дагестана, руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса и директоров колледжей по вопросам обеспечения кадровой потребности предприятий ОПК региона.