Общество

Ярмарка вакансий прошла в Дагестане

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Около 600 учащихся колледжей Махачкалы и Каспийска посетили ярмарку вакансий в ЦОПП на базе технического колледжа имени Р.Н. Ашуралиева. К акции присоединились представители более 30 организаций.

Для студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций провели мастер-классы по составлению резюме. Также состоялся круглый стол с участием представителей Минпромторга, Минобрнауки и Минтруда Дагестана, руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса и директоров колледжей по вопросам обеспечения кадровой потребности предприятий ОПК региона.

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