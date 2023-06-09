Ярмарка товаров легкой промышленности с участием местных товаропроизводителей пройдет в Махачкале

10 июня в городе Махачкале состоится выставка-ярмарка товаров легкой промышленности с участием местных товаропроизводителей, приуроченная к Дню работников легкой и текстильной промышленности.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Пушкина, 1а (площадка перед государственным Аварским театром). Начало в 10:30. Министерство промышленности и торговли РД приглашает всех жителей и гостей столицы посетить выставку, где можно будет ознакомиться и приобрести товары местного производства, обувь, одежду, текстиль, сувенирную продукцию.

В рамках ярмарки пройдет яркая развлекательная программа, показ одежды дагестанских модельеров, фотосессии в национальных костюмах, а также мастер-классы по пошиву одежды, вышивке, ковроделию.

Источник: Мирмол