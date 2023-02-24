Яркая победа Лауры Ахмедовой

Язык любого этноса поистине уникален. Выполняя функцию хранилища наиболее ценной информации о народе, родной язык выступает продуктом творческой мысли и главным инструментом самоидентификации. На сегодняшний день в мире насчитывается более семи тысяч языков, почти половина из них находится под угрозой исчезновения. Является ли это следствием интеграции мирового пространства, именуемой глобализацией, или же это результат невнимательного отношения обывателя к самобытной этнической сущности, носителем которой он является.

Что делает каждый из нас для сохранения родного слова? За редким исключением, ответ на этот вопрос станет односложным.

В целях исправления ситуации был учрежден Международный день родного языка – 21 февраля. Это день стал своего рода напоминанием о важности многоязычия на всей нашей планете. Ведь именно многоязычие способствует эффективному диалогу культур, межнациональному сотрудничеству.

Небольшой экскурс в историю. Дата 21 февраля была выбрана совершенно не случайно. Именно в этот день в 1952 году в столице Бангладеша городе Дакка состоялась демонстрация студентов за защиту родного языка. Те события закончились трагически. Но трагедия стала поводом к учреждению дня, когда каждый вспоминает о важности родной речи для сохранения культурной самобытности больших и малых этносов.

Агульский язык является ключевым элементом, который обеспечивает преемственность поколений. Это способ выражения самосознания, залог единства и оригинальности народа, а также самый объемный архив, аккумулирующий историю, культуру, традиции нашего прекрасного этноса.

В целях сохранения и развития родной речи, в Агульском районе проводится комплекс мероприятий под кураторством учреждений образовательной сферы и сферы культуры. В общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования проводятся открытые уроки, классные часы, другие мероприятия.

Некоторые достижения носителей агульской словесности получает признание и на просторах нашей республики.

Так, например, в январе 2023 года стартовал Республиканский конкурс «Лучший чтец произведений дагестанских авторов на родных языках». Данная мера была реализуется с целью популяризации, сохранения и изучения родных языков, поддержки и выявления юных дарований, развития литературно-эстетических особенностей учащихся, привития им художественно-эстетического вкуса, развития культуры речи учащихся, их речевой компетенции.

Конкурс проходил в три этапа. Победители школьного этапа соревновались на уровне муниципалитетов, победители которых выдвигались на региональный этап.

Без преувеличения, потрясающее выступила ученица 11 класса МКОУ «Тпигская СОШ» Лаура Ахмедова. У наставников Лауры не было сомнений в том, что ее работа достойно представит Агульский район на республиканском конкурсе. Это тот случай, когда совпало все: пронзительный поэтический слог поэтессы Назлу Ахмедовой, антураж и композиционная организация, а самое главное, настроение, которое смогла своей декламацией передать Лаура. Отрадно, что в наших общеобразовательных учреждениях учат детей внимательно относиться к каждому слову. Такой подход не мог не дать результаты. Старания ученицы были отмечены на республиканском уровне. Решением конкурсного жюри Ахмедова Лаура стала победительницей конкурса «Лучший чтец произведений дагестанских авторов на родных языках». Это большая победа и прекрасное доказательство того, что сила слова, сила поэзии превосходит языковые барьеры и объединяет наше мультинациональное общество.

Это не первое успешное выступление ученицы МКОУ «Тпигская СОШ» на крупных конкурсах. Так, например, в 2021 году она стала лауреатом Конкурса чтецов «Язык Победы», поднявшись на третью ступень пьедестала.

Эти победы Лаура посвящает родной школе и своим учителям, чей ежедневный труд способствует развитию способностей учащихся. Тем более отрадно, что такие выступления прославляют Агульский район, показывая как пример уважения к родному языку, так и стремления к его сохранению и развитию.

Алёна Магомедова