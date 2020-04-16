«Яндекс Такси» помогает врачам и донорам

Проект «Помощь рядом» от компании «Яндекс» создан для оказания помощи врачам и работникам социальных служб. Помощь и организация передвижения по Махачкале действует с 8 апреля.

У «Яндекс Такси» сформирован отдельный штат водителей, которые работают исключительно по вызовам врачей. Пациент вызывает врача на дом, а доктор заказывает автомобиль по специальному тарифу «Медик». Врачи получают средства защиты.

Водители вступают в парк добровольно, остальные заказы не принимают. Машины регулярно дезинфицируют, а водителей обследуют врачи.

Скидка в Махачкале составляет 150 рублей до больницы и столько же на обратную дорогу. Если счетчик покажет больше, то с карты спишут недостающую часть.