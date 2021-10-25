Образование, Общество

Яхья Бучаев: «В воспитании должны быть вовлечены как родители, так и учителя»

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Меры воспитательного воздействия на подрастающее поколение обсудили в прямом эфире радиопрограммы «ЦУР на неделе» при участии Яхьи Бучаева. Врио министра образования и науки Дагестана отметил, что в воспитании должны быть вовлечены и родители и учителя. И нельзя ответственность за воспитание ребёнка перекладывать ни на одну из сторон. Кроме того, министр убеждён, что ценности необходимо прививать учащимся делами, а не поучениями, подчеркнув, что в работе с детьми не должно быть экономической выгоды, которую преследуют многие медийные источники в погоне за просмотрами и подписчиками.

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