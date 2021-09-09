Яхья Бучаев рассказал об условиях в Дагестане для развития человеческого потенциала

Комментируя интервью руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелёвой на тему развития человеческого потенциала, врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев отметил рост интереса среди дагестанской молодёжи к занятиям наукой и исследовательской деятельностью. В целях увеличения охвата детей в системе дополнительного образования создаются дополнительные условия в рамках проектов «Сириус», «Техническое творчество», «Точка Роста» и других. В общей сложности Центров образования цифровой и гуманитарной направленности в Дагестане создано около четырёхсот. Это, по словам министра, только часть тех мероприятий, которые планируется реализовать для интеллектуального развития молодежи.

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