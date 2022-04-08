Яхья Бучаев прокомментировал выступление Михаила Мишустина в ГД РФ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин выступил в Государственной Думе РФ с ежегодным отчётом. В своём выступлении премьер-министр сказал о том, что с начала текущего учебного года организовано бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов.

По словам врио министра образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева, в Дагестане бесплатное горячее питание организовано для 208 тысяч учащихся младших классов. Несмотря на рост цен на потребительские товары, подрядчики дагестанских школ цены пока не повышают.

Данный факт, по словам Яхьи Бучаева, свидетельствует об их патриотизме. Врио министра образования и науки РД, отметил, что Правительство республики и Минпросвещения готовы выделить дополнительные средства, в случае нехватки обеспечения в связи с ростом цен.