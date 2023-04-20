Яхья Бучаев прокомментировал послание Главы Дагестана Сергея Меликова Народному Собранию РД

«В Послании Главы РД Сергея Алимовича Меликова Народному Собранию дан глубокий анализ сложившейся ситуации и четко определены векторы развития нашей республики.

Отрадно отметить, что Сергей Алимович сегодня уделил развитию образования особое внимание, так как наша общая задача в Год педагога и наставника, и не только в этот год, направить все свои усилия для повышения престижа профессии учителя, поддержки и мотивации педагогического сообщества, обеспечение материально-технического оснащения образовательных организаций и самое важное, к чему мы должны прийти, – вырастить из наших учащихся высоконравственную и целостную личность.

Также Сергей Алимович обратил внимание на то, что одних уроков для ребёнка сегодня недостаточно, нужно выявить таланты каждого ребёнка, охватить его различными видами внеурочных практик, то есть дать возможность всестороннего развития ребенка. Для этого необходимо организовать работу по охвату допобразованием и, конечно же, летним отдыхом.

В республике продолжается беспрецедентная работа по строительству общеобразовательных организаций и капитальному ремонту объектов образования. В этом году планируется открыть 24 детских сада и 13 школ, а также провести капремонт в 141 здании.

Сохранение семейных ценностей, патриотизм и социальная поддержка, в том числе и участников СВО, – это ключевые позиции, направленные на успешное развитие не только нашей республики, но и всей страны.

Значит, нам надо еще больше приложить усилий, не останавливаться на достигнутом и идти в направлении, заданном главой нашей республики во благо нашего общества», — сказал Яхья Бучаев.