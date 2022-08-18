Яхья Бучаев призвал муниципалитеты ускорить процесс доведения средств до подрядчиков в рамках программы капремонта школ

Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев обратил внимание на вопрос освоения доведенных до муниципалитетов средств на реализацию программы:

«На 18 августа до муниципалитетов доведены предельные объемы финансирования в размере 2 644,8 млн руб. – 93,2% от общих лимитов программы.

Освоение доведенных до муниципалитетов средств на сегодня составляет 2 млрд 36 млн руб. или 77% от общего объема профинансированных средств.

До сих пор 607,8 млн руб. или 21% от общего объема профинансированных средств муниципалитетами не освоены.

Неосвоенные остатки ведут к тому, что ваши подрядчики остаются без финансовых средств для расчета со своими рабочими, уже есть жалобы с их стороны. Поэтому прошу в оперативном порядке вместе с технадзором закрывать формы по представленным КС (Прим.- формы отчетности) и оплачивать за выполненную работу, это надо сделать очень оперативно», — сказал Яхья Бучаев.