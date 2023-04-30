Яхья Бучаев посетил Агульский район

Вчера, 29 апреля, в Агульском районе при участии министра образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева состоялся Научно-практический образовательный форум «Персонализация школьного образования: Ориентир на ученика».

Данный форум проводился с целью интеграции научно-методического потенциала руководителей, заместителей руководителей и педагогов, привлечения научно-педагогической общественности к обсуждению инновационных практик организации образовательного процесса, ориентированного на ученика.

Данное мероприятие было инициировано руководством муниципалитета. Как отметил в приветственной речи Закир Каидов, данный форум призван стать мощным импульсом для развития образовательной системы муниципалитета, а также поблагодарил всех, кто принял участие в этом мероприятии.

К специалистам образовательной сферы муниципалитета и гостям мероприятия обратился руководитель регионального Минобрнауки Яхъя Бучаев.

Министр обратил свое внимание на проблемы в сфере образования на уровне республики, а также выделил ключевые тенденции, которые становятся все более актуальными в обучении детей.

Отдельно Яхья Бучаев остановил свое внимание на значимости профессии педагога для развития общества. По словам министра, учителю доверена особая миссия – воспитывать подрастающее поколение.

«Дети — наше будущее и работники сферы образования его формируют. Больше ни одна профессия не осуществляет эту деятельность. От нас, от педагогов, зависит, какой базис мы сформируем в наших детях», — сказал Бучаев.

В рамках мероприятия муниципалитет посетили и участники Клуба Учителей года Дагестана. Специалисты приняли участие в форуме с целью осуществления обмена педагогическими методиками и профессиональным мастерством.

Эксперт Эльвира Сайпуева в рамках приветственной речи сказала: «Сегодня Агульский район посетил Клуб Учителей года Дагестана. Мы готовы передать вам все наши методические навыки и знания для развития образования.

Сегодня мы увидели небольшую визитную карточку вашего муниципалитета. И очень радостно, что в Агульском районе большое внимание уделяется достижению качественного прогресса в сфере образования».

Эксперты провели мастер-классы, которые состоялись на базе МКОУ «Тпигская СОШ». Для обмена методическими рекомендациями были организованы предметные секции, где каждый учитель мог детально разобрать методику преподавания своей общеобразовательной дисциплины.

В рамках мастер-классов были озвучены актуальные вопросы, которые имеют значение, в том числе, и в целях подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. Основной этап ГИА-2023 стартует меньше через месяц. Несмотря на то, что структура экзаменационной кампании остается неизменной, проведение экзамена становится строже и сложнее с каждым годом.

Лейтмотивом форума стал тезис, что без комплексного, системного подхода, успешная сдача экзаменов становится невозможной. Важно консолидировать ресурсы ученика и школы ради достижения самых высоких результатов. Нельзя отрицать и большое внимание семьи, потому как отношение родителей к тому или иному аспекту передается и детям.

Образовательный форум позволил по-новому взглянуть на привычные устои преподавания, те педагоги, которые в чем-то упустили актуальность новых тенденций, смогли услышать эффективные рекомендации от компетентных специалистов.

Несмотря на важность успешной сдачи экзаменов, ошибочно предполагать, что учеба нужна только для ЕГЭ и получения профессионального образования в дальнейшем. Совершенно нет. Образование – это один их важнейших социальных лифтов и институтов, который позволяет не просто изменить свой общественный статус, но и привнести в этот мир то разумное и вечное, что так ценится в современном обществе и ценилось во все времена.

Реалии образования сегодня другие. Учитель – это не просто ментор, это соратник, помощник в постижении основ общеобразовательных дисциплин.

Несмотря на то, что меняются времена, тенденции, есть низменные вещи. Одна из них то, что школа еще со времен эллинизма остается центром жизни особенно на селе. Качество школ становится выше и нам нужно сделать все возможное, чтобы этот прогресс отразился и на уровне образования детей.

А. Магомедова