Украинский пазл складывается окончательно. Этому серьезно способствует множество трофейных документов, показания как пленных, так и добровольно пошедших на сотрудничество с российскими спецслужбами. И эта новая информация однозначно подтверждает тот факт, что проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины было не просто оправдано, но и единственно возможным путем защититься от целого комплекса угроз.

Так, российская разведка предупредила, что Киев с согласия США и НАТО включил обратный отсчет для нападения не только на Народные Республики, но и на РФ. Сегодня эти предупреждения имеют документальные подтверждения, в том числе добытые на освобожденной территории спецслужбами ДНР.

«Вторжение планировалось с суши и с моря. По данным нашей разведки и показаниям украинских пленных, наступательная операция должна была начаться 8 марта текущего года. Факты указывают на то, что планировалось единовременное вторжение как на территорию Республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию, в Крым. Кроме этих доказательств было найдены и множество других предметов, характеризующих намерения и поддержку киевского режима», — рассказал на пресс-конференции глава ДНР Денис Пушилин. Можно не сомневаться, что если бы Россия не сформировала бы ударную группировку и не нанесла упреждающий удар, ситуация сегодня была бы значительно трагичнее.

Сегодня из целого ряда источников получены подтверждения того, что киевский режим с согласия США и под руководством его специалистов и ведомств работал над созданием собственного ядерного оружия. На Украине проводились работы по обогащению плутония. Специалисты прямо указывают, что создание ядерного оружие (не говоря уже о «грязной бомбе») не являлось проблемой для Украины – все необходимое для этого было. Впрочем, по некоторым данным, эти работы велись скорее для прикрытия, в реальности англосаксы – британцы и/или американцы – готовы были передать не то что документацию, а готовые боеголовки.

Информация об этом и стала одной из причин, из-за которых Москва подняла вопрос перед США и НАТО о гарантиях безопасности, который западные «партнеры» отказались обсуждать по существу.

Ну а после того, как Зеленский на Мюнхенской конференции официально, с согласия западных кураторов, объявил о намерении обзавестись ядерным оружием, стало очевидно, что промедление смерти подобно. Особую тревогу вызывал тот факт, что заварившие эту кашу американцы демонстративно дистанцировались от атомных амбиций Зеленского. Байден даже «не рекомендовал» ему ехать в Мюнхен, где клоун и произнес свою ядерную репризу. Но нам было не до шуток – над страной нависла смертельная угроза.

К ядерным планам можно добавить и тридцать секретных американских лабораторий, в которых изучали опасных возбудителей инфекционных заболеваний, среди которых чума, сибирская язва, бруцеллез, дифтерия и так далее.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге в Москве заявил, что Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях.

«Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителей дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве. Вот некоторые из них: только во Львове было уничтожено 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 – с туляремией, 10 – с бруцеллезом, 5 – с чумой. Всего – более 320 емкостей. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ. Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии. Только этим можно объяснить спешку, с которой проводилось ликвидационное мероприятие», – заявил Кириллов.

Военный эксперт и микробиолог Игорь Никулин считает, что Штаты испытывают разработки в области патогенов на украинских военных, потому что они такие же славяне, как и русские: «Инцидент самый вопиющий, может быть, с тех пор, как советские войска прекратили деятельность отряда 731 японских вооружённых сил на территории Маньчжурии, которые действительно там массово проводили опыты свои над пленными и мирными жителями, заражали их там чумой, оспой и другими опасными заболеваниями… Это будет куда страшнее, чем SARS-CoV-2».

Эксперт отметил, что спецоперация не закончится до тех пор, пока российские войска не возьмут под контроль все лаборатории и атомные станции на Украине: «Иначе задача не будет выполнена». То есть, как мы видим, вовсе не «Джавелины» и «Стингеры» на Украине представляли угрозу для нашей страны.

Сегодня мы видим, что киевский режим представляет из себя настоящих отморозков, «нацистов и наркоманов», как метко заметил президент России Владимир Путин, которые твердо встали на путь терроризма и готовы совершить любое преступление. Массовое использование «живого щита», обстрелы собственных городов, готовность организовать катастрофу с огромным количеством жертв (в Одессе по распоряжению губернатора-«айдаровца» Марченко, назначенного Зеленским, заминировали огромные емкости с аммиаком, а в Харькове – атомный реактор) говорят о том, что они не задумываясь пустили бы в ход и ядерное и биологическое оружие, если бы к 24 февраля им бы располагали.

Сегодня нацистские режим шантажирует даже своих «союзников» из ЕС, угрожая перекрыть ГТС и вызвать жесточайший энергетический кризис в Европе, если им не будут поставлять самолеты.

Все это говорит о том, что этот чудовищный нацистско-террористический режим, выращенный США и НАТО у наших границ, просто не должен был существовать дальше. Иного выхода кроме его немедленного силового демонтажа попросту не было.