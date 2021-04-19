Яблоневый сад в селе Джепель Магарамкентского района посетил Сергей Меликов

Аграрные ресурсы Магарамкентского района оценил Сергей Меликов в рамках рабочей поездки в муниципалитет. В частности, руководитель региона осмотрел суперинтенсивный яблоневый сад в сто пятьдесят гектар в селе Джепель. Садовые площади планируется увеличить до пятисот гектар, а объемы урожая с 1 га до 2023 года планируется увеличить до шестидесяти тонн. На данном этапе проходят переговоры по поводу строительства и технического оснащения плодохранилища на десять тысяч тонн продукции. По словам Сергея Меликова, реализация данного проекта позволяет не только создавать новые рабочие места, но и производить конкурентноспособную продукцию.

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