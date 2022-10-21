«Я родилась 9 мая. И Победа обязательно будет Zа нами!»

Частичная мобилизация, объявленная президентом страны, для многих стала своеобразным тестом на мужество и патриотизм. Люди, которые десятилетиями были лидерами общественного мнения, этакими «властителями дум», кому подражали, на кого равнялись, в одночасье лишились ореола, превратившись в «испуганных патриотов». Молодые, здоровые, физически сильные мужчины стали судорожно скупать билеты в другие страны, желая переждать «непогоду» за границей. По сути, они отказались защищать страну, в которой они родились, выросли и состоялись, а многие из них сделали имя и состяние. А между тем обычные граждане, представители традиционных профессий – учителя, медики, рабочие заводов, водители – откликнулись на зов страны, стали добровольно приходить в военкоматы, чтоб помочь родине, которая бывает одна. Воистину, тяжёлые времена рождают сильных людей.

Среди тех, кто находится сегодня находится на передовой, свой вклад в будущую победу вносят и женщины. Одна из них – военный фельдшер Сабият (или Сабина, как называют ее родные и знакомые) Курбанова, которая сегодня под артиллерийским огнем противника проводит сложные операции и спасает жизни наших солдат.

Первоначально информацией о ежедневных подвигах мужественной табасаранки со мной поделился находившийся в тот период с гуманитарной помощью в Лисичанске наш земляк, представитель правительства Дагестана в Хабаровском крае Бейдулах Исаев.

Затем я пообщался с братом Сабият, Эмином Магомедовым, который работает заместителем директора спортивной школы в Табасаранском районе. Из его слов я узнал, что Сабият – младшая сестра в семье, родилась в 1986 году в селе Цалак. У нее 3 братьев и три сестры. Отец Насурулла большую часть жизни проработал библиотекарем в центральной библиотечной системе Табасаранского района. Мама Беневше, как и всякая табасаранка, ткала ковры, ходила на совхозные работы, заботилась о большой семье. Три года назад Насурулла ушел в мир иной. Мама живет в Цалаке. Эмин присматривает за ней.

По словам Эмина, на выбор жизненного пути Сабият повлияли старшие братья и сестры. В семье почти все братья военные. Старший брат Замир, майор, служил заместителем командира батальона в 136 отдельной мотострелковой бригаде, дислоцированной в г. Буйнакске. Прошел 4 войны – две чеченские кампании, принимал участие в 2008 году в вооруженном конфликте Южной Осетии и Грузии и в боевых действиях на территории Украины в 2014-2016 годах. Отслужил 26 лет, вышел в отпуск и в мае 2022 года приехал домой. В первый же день частичной мобилизации был призван в зону специальной военной операции, в настоящий момент находится на Украине, воюет за освобождение Донецкой Народной республики.

Третий брат, Закир, тоже был военнослужащим. После завершения срочной службы он подписал контракт и проходил службу сначала в Каспийском пограничном отряде на Избербашской заставе кинологом, затем в Чеченской республике в должности командира отделения и старшины роты боевого охранения. Погиб как герой. Он на своей боевой машине пришел на помощь отставшему от военной колонны и попавшему под обстрел боевиков экипажу однополчан. Закир Магомедов спас пятерых дагестанцев, но сам погиб. Награжден посмертно орденом Мужества. В 2007 году именем Закира Магомедова была названа центральная улица села Цалак.

Одна из сестер и зять Сабият также являются военнослужащими. Сын Эмина, Ренат тоже продолжил семейную традицию – он уже 5 лет находится в Сирии в составе российского военного контингента. Примечательно, что военный контракт он и Сабият подписывали вместе – Эмин не хотел отпускать сестру одну на военную службу.

Некоторыми подробностями жизни Сабият поделилась ее знакомая Альбина Абаева. По ее словам, Сабият на «отлично» училась в Хучнинской средней школе №1. После 9 класса поступила в Буйнакское медучилище, которое также закончила на красный диплом. Работала хирургической медицинской сестрой в Центральной городской больнице г. Буйнакска.

«Сабина сама женственная и в то же время очень храбрая. Она искренне переживает за свою малую и большую родины, за ребят, которые героически отстаивают суверенитет нашей страны», – подчеркнула Альбина.

Эмин Магомедов передал мне номер сестры и предупредил, что общаться можно только через WatsApp. Я написал Сабият, и через некоторое время она ответила. Наш разговор – с перерывами – продолжался почти сутки: там, где работает героиня моего материала, нет стабильной интернет-связи. К тому же, Сабият два раза прекращала переписку, потому что привозили новых раненых, один раз очень тяжелых, и ей приходилось идти на операцию.

– Доброго вечера, Сабият. Салам из Махачкалы. Расскажите, как вы оказались на передовой? Насколько я знаю, до поездки на Донбасс вы работали в ковидном центре…

– Да, я работала в Абхазии в ковидном госпитале. Нас прикомандировали туда в августе 2021 года, и мы там пробыли до конца года. Когда началась специальная военная операция, руководство предложило поехать на Донбасс в командировку. В отличие от мужчин, девушек-медиков отправляли по их желанию, а не по приказу. Осознавая, какая там сложная ситуация с ранеными, я согласилась не раздумывая.

– Как сейчас обстоит ситуация с оказанием медицинской помощи в ЛНР бойцам, принимающим участие в СВО? Хватает ли медиков?

– По правде, нас, медиков, здесь очень мало. Я сама военный фельдшер, но приходится работать наравне с врачами. Все, что делают они, делаем и мы, сестры и фельдшеры – проводим операции, оказываем первую и последующую медицинскую помощь.

– Сабият, как вам далась «переквалификация» с обычной медсестры мирного времени в оперирующего хирурга (уже можно вас так звать) на фронте? К чему было труднее всего привыкнуть?

– Конечно, в первые дни было эмоционально непросто. С такими страшными ранениями, которые я увидела здесь, ранее мне никогда не доводилось сталкиваться. Когда видела наших раненых бойцов, которых привозят на носилках, слышала, как они кричат о помощи, перед моими глазами вставал мой брат, который погиб в Чечне… Если б ему там вовремя оказали помощь, он бы выжил. Рана ведь была небольшая… Он погиб в день своего рождения.

Вот поэтому я должна, как бы мне ни было тяжело, оказывать оперативную помощь всем. Ведь каждый из них чей-то сын, брат, муж, отец, и их всех ждут дома.

– Война – это не только страдания и боль, но и проверка на прочность, на стойкость человека. Что вам помогает выдерживать непростые физические и эмоциональные нагрузки, да еще, вдобавок, работать под обстрелами, рискуя погибнуть?

– Я 8 лет работала на гражданке – с 2009 по 2017 годы. Мама и брат поначалу были против того, чтобы я подписала военный контракт – после того, что случилось с братом (с Закиром – Г. М.). Но это была моя мечта, сильное очень было желание. И вот с декабря 2017 года я работаю военным фельдшером. Конечно, временами было очень тяжело, особенно из-за разлуки с детьми, которые на тот момент ходили в начальную школу (у Сабият растут сын и дочь, которые учатся в старших классах, они проживают с дедушкой и бабушкой со стороны отца – Г.М). Помню, как однажды мне позвонила дочь и стала сильно плакать в трубку.

– Мама, – говорит, заливаясь слезами, – надо мной в классе смеются, что мама моя в армии.

Я ей в ответ: «Твоя мама защищает родину и спасает больных и раненых. Не обращай внимания, дочка, вырастешь, все поймёшь и будешь гордиться мамой».

– А часто удается общаться с родными, детьми? Как мама воспринимает вашу нынешнюю работу? Не зовет домой?

– Общаемся, по правде говоря, мало. Не нахожу времени, чтобы выйти на связь с родными, успокоить их, сказать, чтоб не переживали. Тут действительно нет связи, часто подходим к командиру батальона, просим подключить вай-фай…

Мама, конечно, всегда нас ждёт, зовёт домой. Сильно переживает, плачет, молится за нас. У меня ведь еще и брат тут, со стороны ДНР. Мамины молитвы – наш оберег.

Дети, конечно, скучают, но и они понимают. Когда по телефону общаемся, постоянно повторяют: «Мама, ты, пожалуйста, всех спаси».

В этом месте Сабият была вынуждена прервать наше общение, потому что привезли новую партию раненых бойцов, и ее позвали на операцию.

– Я вам и голосовым сообщением много чего рассказала бы, может позже, пока раненых возят… Как отойду повторно, интернет слабо подключается, – написала Сабият в час ночи, когда освободилась.

– Сабият, сегодня многие молодые люди под разными предлогами пытаются избежать мобилизации. Что вы можете сказать им? Что пожелаете землякам-дагестанцам, которые мужественно выполняют свой долг в зоне спецоперации?

– Я очень переживаю за нашу Родину, за всех ребят. Они героически отстаивают нашу страну, наши ценности. Дай Аллах, чтоб все поскорее живыми и здоровыми вернулись в свои семьи – туда, где их ждут. Терпения всем родным.

Наши табасаранцы – храбрецы и большие молодцы. Здесь каждый командир так говорит. Всем, кто меня знает, слышал про меня, тоже огромный привет из Луганской области. Постараемся беречь себя и своих. А Победа будет Zа нами…

Мою собеседницу вновь позвали на операцию.

В 6 часов утра мы продолжили общение.

– Знаете, в 2019 году в Санкт-Петербурге я участвовала в Военно-медицинской эстафете среди округов за Южный военный округ. В программу соревнований входили стрельбы, оттаскивание раненых с поля боя, оказание им первой медицинской помощи – и все это нужно было делать на скорость. Наша команда заняла 2-е место. Кто же тогда знал, что все это так скоро нам пригодится…

Мы с братом моим, который тут, оба родились в День Победы, 9 мая. И мы победим. Обязательно победим!

– Спасибо вам, Сабият, большое. Берегите себя и возвращайтесь с победой, живые и здоровые.

Депутат Госдумы, глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, который добровольно поехал в ЛНР, чтоб помочь медикам оперировать раненых бойцов, так отзывается о Сабият Курбановой и её коллеге и подруге Кристине А. из Краснодарского края: «С самого начала специальной военной операции они здесь. Помогают нашим ребятам, раненым, спасают их жизни. Награждены государственными наградами. Во время обстрелов, когда ракеты РСЗО прилетали по зданию, в котором они находились, никто из них не пошёл в подвал прятаться, продолжали операцию…

Если бы видели, как они трогательно относятся к нашим ребятам, раненым! Ватку подкладывают всегда под шины, под голову – подушку, ласковое слово всегда [скажут]. Бегают только бегом, пешком не ходят… И девочки самого высокого уровня профессионализма. Когда я спросил, не страшно ли им, они сказали: «Да, конечно, страшно. Но здесь наши ребята. Мы старались, мы учились. Мы понимаем, что мы одни из лучших, и наша помощь нужна именно здесь…». Они будут здесь до конца, я в этом уверен».

Р.S. Пока готовился материал, пришло известие о том, что Президент России своим указом наградил Сабият Курбанову медалью «За спасение погибавших»!

Поздравляем храбрую землячку с заслуженной наградой и желаем ей сил и здоровья продолжать свою благородную работу.

Источник: https://zoritabasarana.ru/rubriki/gazeta/item/23193-ya-rodilas-9-maya-i-pobeda-obyazatelno-budet-za-nami