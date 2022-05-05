Я, Надир Магомедов, ученик 8 класса МКОУ «Хутхульская СОШ», хочу рассказать о своём прадеде Курбане Магомедове, ветеране Великой Отечественной войны. На пути к Победе фронтовыми дорогами он прошел почти четыре тысячи километров.

Майское солнце ярко светило, направляя свои палящие лучи на каждого, кто зазевался и не спрятался в тень. Клубы серой пыли то и дело взмывали в воздухе. Хотелось дождя. Сегодня было 8 мая. Обычно погода в Агуле в этом месяце не такая знойная, но сегодня день был по настоящему летним. Всегда мы приезжали в село только летом, но в этом году родители решили и на майские праздники приехать. Для меня это было впервые, потому что в городской школе, где я учился, мы с классом брали плакаты, флажки и вместе со всеми ежегодно участвовали в параде Победы. Что это было за событие, я вначале и не задумывался, но на уроках окружающего мира и на классных часах нам рассказывали учителя про долгую войну, которая унесла много жизней. Парады я любил. Тут всегда было много интересного, чтобы потом рассказать младшему брату и обсудить с одноклассниками на перемене.

Где-то совсем рядом заскрекотала сорока, что отвлекло меня от мыслей и вернуло к реальности. В селе так тихо и спокойно, совсем иначе, чем в суетливом городе. Все это склоняло ко сну, тем более что мы ходили рано утром на рыбалку, и теперь усталость давала о себе знать.

Но тут я услышал, как меня окликнула моя бабушка Батитай. В руках она держала большой серебряный поднос, на котором лежали еще теплые куски хлеба, а мне вручили поднос с халвой, ее вчера очень долго готовили женщины: помешивали без остановки, добавляя муку и сахар. Теперь от нее пахло почему-то орехами, и от того нести такое угощение было очень сложно. Все хотелось съесть. С этим добром мы с бабушкой пошли на улицу и стали угощать каждого прохожего. Так продолжалось, пока наши подносы не опустели. Я не совсем понимал, что это и зачем. Как оказалось, мы раздали садака в память о тех, кто ушел фронт и не вернулся или пришел с Победой, покалеченный войной.

Увидя мой ничего не понимающий взгляд, бабушка сказала: «Знаешь, сынок. Твой дед воевал». Я подскочил на месте. Бабушка не смотрела на меня, её взгляд был устремлён. Она тихо проговорила: «22 июня 1941 года грянула война. Каждый, кто мог воевать, добровольно ушёл на фронт. Это долг каждого- защитить свою Родину от врага. Твой дедушка Курбан тоже ушел на фронт, вместе с ним ушли и его братья. Не все, самого младшего брата Исмаила по возрасту не мобилизовали. А все остальные принимали участие в боях за Родину.

Али оказался на Дальнем Востоке, его дивизия стояла на границе с Японией. В 1942 году, когда положение Москвы было тяжелым, их перебросили ближе к столице, где происходили самые жестокие бои. Затем вновь на границу с Японией. После войны он вернулся домой. Работал в колхозе. Брат ХIемзат был призван перед самым началом войны и попал в самое пекло войны, где и пропал без вести. Только спустя годы о нем появилась информация. Это запись на мемориальном обелиске на братской могиле под Пензой, где проходили ожесточенные бои.

Твой дедушка Курбан, был средним братом. Он служил в Центральной России. Дважды был ранен. После выписки из госпиталя, вернулся в строй. Во время ожесточенных боев был вновь ранен и в бессознательном состоянии попал в плен. После освобождения из плена наступавшей Красной Армией вернулся в строй, освобождал Болгарию, Чехословакию. Был ранен. После сквозного ранения его спас земляк – агулец, приложив к ране картон, так как не было медицинских средств. Это спасло ему жизнь, а дружба с земляком продолжалась и после войны. Его раны до конца жизни беспокоили, причиняя боль.

Смотри внучек, за каждым именем своя история. Твой дед прошел тысячи километров, он воевал и в стране, и за ее пределами. А ведь никто не учил его этому. Это были простые труженики, которые умели только пахать и сеять. Они не учились военному делу, но когда грянула война, все как один, плечом к плечу, встали в строй. Люди говорят много слов- отвага, мужество, героизм, а я считаю, что главное- это верность. Верность дому, Родине, семье. Таких историй много, но главное в том, что ты должен знать славную историю своего деда. Пока ты помнишь и ценишь их подвиг, все это не зря!»

Бабушка говорила тихо, и я изо всех своих сил пытался не упустить ничего из ее речи. Теперь я точно знал, что расскажу своим друзьям. Я расскажу им о своем дедушке Курбане Магомедове. Пусть знает каждый, что благодаря ему и миллионам таких, как он, есть мирное небо и светлое будущее.

Этот день стал особенным для меня. В доме бабушки была комната, куда мы обычно не заходили. Ее называли «тавур-хал». Там всегда было красиво. Лучшие ковры и красивая мебель. В углу комнаты стоял большой шкаф. Он был закрыт на ключ. Бабушка махнула рукой, подзывая меня подойти по ближе. Она открыла шкаф и достала оттуда солдатский китель. На нем как звездочки горели ордена и медали. Их было десятка. Большие и поменьше. С разными ленточками и знаками. Я сразу представил, как дед стоит на параде, куда мы ходили каждый год, как ему дарят цветы и говорят «спасибо».

После войны он, несмотря на раны, возрождал родной колхоз, работал на благо родного района. построил дом, вырастил восьмерых детей. Я начал понимать, что быть внуком такого дедушки это большая ответственность, и что я постараюсь сделать все, чтобы его не подвести.