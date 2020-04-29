«Я благодарна судьбе!»

Многие выходцы из нашего района достигают значительных успехов профессии не только в России, но и за ее пределами. Это особенно приятно, что наш небольшой, но яркий горный край выпускает в жизнь талантливых врачей, грамотных учителей, успешных инженеров. Сегодня речь пойдет о докторе с многолетним стажем Мусаевой Аният Курбанкадиевне.

Она родилась и выросла в селе Буршаг Агульского района в многодетной семье. Ее отец Курбанкади работал ветеринаром. Из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи жители приходили к нему за помощью и советом. Отец часто размышлял о том, как избавить людей от рака. Он считал, что панацеей может стать вакцинация, так же как и от туберкулёза.

Так Аният Курбанкадиевна с детства увлеклась идеей врачевания. Она росла в многодетной семье, где было одиннадцать детей. По окончании школы в родном селе, поступила в Махачкалинский Государственный Медицинский Институт.

После третьего курса работала на скорой помощи. Прошла интернатуру в городе Лабинске. После работала терапевтом в стационаре, врачом общей практики, педиатром. Получила диплом врача общей практики: по кардиологии, по инфекционным заболеваниям, по эндокринологии, затем переехала в Майкоп. Работала в приемном отделении.

Сейчас она работает врачом общей практики в Краснодарском крае. Она отмечает, что профессия доктора обязывает жить ради других людей, а не ради себя или семьи. Врач, порой жертвуя своим здоровьем, через себя пропускает боль каждого пациента.

Принципы работы Аният Курбанкадиевны обеспечили ей уважение от людей и коллег, а это самое главное в работе каждого человека. Она признается: «Все, что я делаю, я делаю от души, не требуя и не ожидая ничего взамен».

Аният Курбанкадиевна как педиатр отмечает, что для того, чтобы дети были здоровыми, здоровьем должны обладать их родители. Они должны разработать свой распорядок дня и отдыха, рационально питаться и, конечно же, избавиться от вредных привычек. Также на воспитание детей влияет здоровая атмосфера в семье и правильный быт. Родители должны быть примером для своих детей.

На данный период всеобщей самоизоляции хорошим шагом будет распределение трудовых обязанностей в семье и режим дня. Аният Курбанкадиевна вспоминает, что ее учитель математики в Буршагской школе всегда говорил: «Создавайте график своего дня, это позволит систематизировать ваш режим дня и отдыха и провести режим самоизоляции максимально эффективно».

Алена Магомедова