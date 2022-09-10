XXXVI Международный Гамзатовский литературный фестиваль «Дни Белых журавлей» завершился в Дагестане

Финальным аккордом литературного марафона стали праздничные мероприятия, состоявшиеся в Гунибе, Хунзахе и Дербенте.

Делегация поэтов, писателей и журналистов из разных уголков России стали участниками литературных чтений, посетили культурные достопримечательности, вечера, круглые столы, посвященные памяти народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

Праздничные мероприятия чередовались с выступлениями поэтов и писателей, которые, восхищаясь красотой Дагестана, гостеприимностью и дружелюбием людей, делились своими впечатлениями и воспоминаниями о Расуле Гамзатове. Также говорили о знакомстве с его творчеством, любви и уважении к великому сыну гор. Они подчеркивали высочайший уровень поэзии Расула Гамзатова и отмечали, что память о поэте вечно жить вечно.

Руководитель Совета молодых литераторов Союза писателей России Андрей Тимофеев, впервые приехавший в республику, считает, что каждый образованный и культурный человек должен быть знаком с творчеством Гамзатова.

«Его поэзия – она настоящая, пробуждающая общечеловеческие чувства, а «Белые журавли», несомненно, один из самых поэтичных праздников, — выразил свою точку зрения Тимофеев. Это литературное событие тревожит сердца, благодаря величию поэтического слова мы укрепляем дружбу между народами и понимаем друг друга даже без перевода».

Литературные десанты отечественных и зарубежных писателей в своих выступлениях отмечали выдающийся вклад Расула Гамзатова в развитие отечественной литературы. Они подчеркнули, что литературное наследие великого поэта Расула Гамзатова, несмотря на век цивилизации, находит своих почитателей.

По словам руководителя Союза писателей России Николая Иванова, праздник «Белые Журавли» способствует укреплению единства, многовековых традиций дружбы и взаимопонимания народов и культур многонациональной России, что особенно важно именно сейчас, в нелегкое для Родины время, когда наши воины героически защищают Донецкую и Луганскую народные республики в ходе военной спецоперации на Украине.

«Для нас, поэтов, писателей, публицистов, переводчиков и литературных критиков фестиваль «Белые журавли» играет огромную роль. Это своеобразная нравственная планка, духовный купол над нашим Отечеством»,- подчеркнул глава СПР.

Напомним, что «Дни Белых журавлей» в 2007 году получили официальный статус государственного праздника.

2023 год согласно Указу Президента Российской Федерации объявлен Годом Расула Гамзатова.