XXXVI Международный Гамзатовский литературный фестиваль «Дни белых журавлей» пройдет в Дагестане с 6 по 9 сентября

В этом году традиционное мероприятие даст старт празднованию 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

В главном литературном событии республики примут участие поэты, писатели и переводчики из разных регионов страны и из-за рубежа. В рамках фестиваля запланированы тематические круглые столы, поэтические чтения, семинары, встречи писателей с преподавателями и студентами вузов и многое другое.

Отправной точкой чествования векового юбилея станет Пленум Союза писателей России во главе с Председателем Союза писателей России Николаем Ивановым.

С 6 по 8 сентября в Театре поэзии будет открыта фотовыставка «Поэт аула и планеты».

8 сентября в 16:00 на этой же площадке стартует проект «Открытый микрофон», а в 18:00 Союз писателей Республики Дагестан совместно с театром приглашают слушателей на Вечер российской поэзии.

В день рождения Расула Гамзатовича также состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику поэту, расположенному в центре дагестанской столицы, и на могилу народного поэта на Тарки-Тау.

9 сентября литературные десанты российских и зарубежных писателей выедут в Дербент, а также побывают на малой родине поэта — в селе Цада Хунзахского района, и Гунибе, где установлен памятник «Белые журавли».

С программой можно также ознакомиться по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/vuCv6D7WFzCx8Q