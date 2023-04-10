XVI Всероссийский конгресс «Интеллектуальная собственность: регистрация, использование, защита и авторские вознаграждения 2023»

ООО «Группа Компаний «Агентство социально-экономического развития» (АСЭРГРУПП) информирует о проведении 29-31 мая 2023 года XVI Всероссийского конгресса «Интеллектуальная собственность: регистрация, использование, защита и авторские вознаграждения 2023» (онлайн трансляция в сети интернет).

Актуальность мероприятия обусловлена принятием важных изменений в законодательные акты, затрагивающие вопросы интеллектуальной собственности на предприятиях, параллельного импорта, внедрения и использования технологий, поддержки импортозамещения.

С докладами приглашены представители органов власти, ученые и ведущие эксперты в сфере управления ИС.

Основные темы Конгресса:

· Господдержка науки и технологий в 2023г.

· ИС в сфере IT: правовое регулирование, судебные кейсы.

· Регистрация объектов ИС: новые правила, порядок проведения.

· Патентование: стратегии ведущих компаний России; подача заявки; требования; экспертиза.

· Коммерциализация технологий: соглашения; издержки, кейсы.

· Управление ИС в компании: оптимизация; закрепление права на РИД; отношения авторов РИД, компании и исполнителей НИОКР.

· Авторские вознаграждения: условия выплаты, споры с работниками.

· Параллельный импорт и ИС: регулирование, практика.

· ИС в импортозамещении, получение грантов.

· Защита ИС: обращения в ФАС; споры в Суде и в Палате по патентным спорам.