Общество

XVI Всероссийский конгресс «Интеллектуальная собственность: регистрация, использование, защита и авторские вознаграждения 2023»

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ООО «Группа Компаний «Агентство социально-экономического развития» (АСЭРГРУПП) информирует о проведении 29-31 мая 2023 года XVI Всероссийского конгресса «Интеллектуальная собственность: регистрация, использование, защита и авторские вознаграждения 2023» (онлайн трансляция в сети интернет).

Актуальность мероприятия обусловлена принятием важных изменений в законодательные акты, затрагивающие вопросы интеллектуальной собственности на предприятиях, параллельного импорта, внедрения и использования технологий, поддержки импортозамещения.

С докладами приглашены представители органов власти, ученые и ведущие эксперты в сфере управления ИС.

Основные темы Конгресса:
·        Господдержка науки и технологий в 2023г.
·        ИС в сфере IT: правовое регулирование, судебные кейсы.
·        Регистрация объектов ИС: новые правила, порядок проведения.
·        Патентование: стратегии ведущих компаний России; подача заявки; требования; экспертиза.
·       Коммерциализация технологий: соглашения; издержки, кейсы.
·        Управление ИС в компании: оптимизация; закрепление права на РИД; отношения авторов РИД, компании и исполнителей НИОКР.
·        Авторские вознаграждения: условия выплаты, споры с работниками.
·        Параллельный импорт и ИС: регулирование, практика.
·        ИС в импортозамещении, получение грантов.
·        Защита ИС: обращения в ФАС; споры в Суде и в Палате по патентным спорам.

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