XVI Всероссийский конгресс «Интеллектуальная собственность: регистрация, использование, защита и авторские вознаграждения 2023»

ООО «Группа Компаний «Агентство социально-экономического развития» (АСЭРГРУПП) информирует о проведении 29-31 мая 2023 года XVI Всероссийского конгресса «Интеллектуальная собственность: регистрация, использование, защита и авторские вознаграждения 2023» (онлайн трансляция в сети интернет).
Актуальность мероприятия обусловлена принятием важных изменений в законодательные акты, затрагивающие вопросы интеллектуальной собственности на предприятиях, параллельного импорта, внедрения и использования технологий, поддержки импортозамещения.
С докладами приглашены представители органов власти, ученые и ведущие эксперты в сфере управления ИС.
Основные темы Конгресса:
· Господдержка науки и технологий в 2023г.
· ИС в сфере IT: правовое регулирование, судебные кейсы.
· Регистрация объектов ИС: новые правила, порядок проведения.
· Патентование: стратегии ведущих компаний России; подача заявки; требования; экспертиза.
· Коммерциализация технологий: соглашения; издержки, кейсы.
· Управление ИС в компании: оптимизация; закрепление права на РИД; отношения авторов РИД, компании и исполнителей НИОКР.
· Авторские вознаграждения: условия выплаты, споры с работниками.
· Параллельный импорт и ИС: регулирование, практика.
· ИС в импортозамещении, получение грантов.
· Защита ИС: обращения в ФАС; споры в Суде и в Палате по патентным спорам.