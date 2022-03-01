XI Всероссийский конкурс радиожурналистов «Голос Кавказа-2022»

Ежегодный Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа» памяти первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова проводится Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации при содействии ФАДН Росси с 2012 года.

В 2022 году прием заявок на участие в XI Всероссийском конкурсе радиожурналистов «Голос Кавказа-2022» продлится с 15 февраля по 1 июня 2022 года.

На конкурс принимаются радиоработы по трем номинациям: «Утреннее шоу», «Тематическая программа» и «Еженедельная информационная программа».

Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте www.golos-kavkaza.ru/, в разделе «Документы».

Конкурсные работы и заполненные анкеты участников необходимо отправить на электронный адрес festival-rv@mail.ru.